Аргентинский депутат просит помощи у Путина из-за судебного преследования экс-президента

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 сентября. /ТАСС/. Аргентинский депутат Майра Мендоса обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину из-за судебных процессов в отношении сенатора и экс-главы государства Кристины Фернандес де Киршнер. Об этом сама законодатель из оппозиционной партии "Фронт за победу" сообщила в четверг в своем Facebook.

"Мне удалось приблизиться к нему [Путину] и передать документ, в котором говорится о деградации судебной власти и вызванного этим кризиса, а также об отсутствии правового государства в Аргентине и использовании юридических механизмов в отношении политических оппонентов [президента Аргентины] Маурисио Макри, прежде всего Кристины Фернандес де Киршнер и ее семьи", - написала она.

К своему посту депутат приложила фотографию, на которой видно, как она дает буклет Путину после его выступления на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге. Как утверждает Мендоса, она привлекла внимание президента России словами "Аргентине нужна помощь!".

В настоящее время Фернандес де Киршнер является фигурантом нескольких судебных дел. Ей предъявлены обвинения в участии в преступном сговоре с целью хищения бюджетных средств, в причастности к махинациям в центробанке Аргентины и препятствовании расследованию теракта. Кроме того, бывшую главу государства подозревают в незаконном обогащении и коррупции. Сама Фернандес де Киршнер считает себя жертвой политического преследования.