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Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг

Политику был 61 год
Чан Дай Куанг Михаил Метцель/ТАСС
Чан Дай Куанг
© Михаил Метцель/ТАСС

ХАНОЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался в пятницу в 10:05 (06:05 мск) в ханойском военном госпитале номер 108 в врозрасте 61 года. Об этом сообщил начальник центрального управления здравоохранения Нгуен Куок Чиеу.

"Президент боролся с тяжелым заболеванием. Однако, несмотря на все усилия ведущих отечественных и зарубежных медиков, так и не смог поправиться", - говорится в сообщении центрального управления здравоохранения, отвечающего за заботу о здоровье руководителей партии и государства Вьетнама.

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ВьетнамЧан Дай Куанг
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