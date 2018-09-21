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Патрушев и Болтон могут скоро провести новую встречу

Ближайший месяц станет ключевым в стабилизации отношений Москвы и Вашингтона, отметил посол США в России Джон Хантсман
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон Постоянное представительство США при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, архив
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
© Постоянное представительство США при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, архив

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев скоро проведут новые консультации. Об этом заявил в пятницу посол США в Москве Джон Хантсман, выступая на инвестиционной конференции Американской торговой палаты в России.

"Как вы видите, в последнее время контакты активизировались. Президенты провели переговоры. Помощники по национальной безопасности недавно встречались и скоро вновь встретятся, - сказал он. - Ближайший месяц будет ключевым в стабилизации отношений".

Как отметил посол, России и США необходимо работать над улучшением уровня доверия. "Некоторые шаги по нормализации отношений в недавнее время все-таки были сделаны, но они не идеальны", - добавил Хантсман.

В СБ пока не комментируют возможность проведения новой встречи.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичСШАРоссияХантсман, ДжонБолтон, Джон
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