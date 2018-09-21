Пушилин подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборах главы ДНР

ДОНЕЦК, 21 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в пятницу подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборах руководителя республики. Об этом сообщает корреспондент Донецкого агентства новостей из здания Центральной избирательной комиссии.

В четверг в ходе форума "Будущее Донбасса", который проходил на центральной площади Донецка, общественники обратились к Пушилину с просьбой баллотироваться на предстоящих выборах. Врио главы ДНР ответил согласием.

Внеочередные выборы главы ДНР и очередные выборы депутатов Народного Совета республики назначены на 11 ноября. По решению Центризбиркома с сегодняшнего дня начался процесс регистрации кандидатов на пост главы ДНР.