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Ситуация на Корейском полуострове

СМИ: Пхеньян предлагал лидеру Южной Кореи продлить визит в КНДР еще на день

Как передает Yonhap, Мун Чжэ Ину пришлось отвергнуть эту идею из-за "обстоятельств личного характера"

СЕУЛ, 21 сентября. /ТАСС/. КНДР предлагала лидеру Южной Кореи Мун Чжэ Ину продлить его визит в страну еще на один день, но он отказался по личным причинам. Как сообщает в пятницу агентство Yonhap, об этом рассказал представитель президента страны Ким Ый Гём.

"Северокорейская сторона предложила Мун Чжэ Ину продлить пребывание в стране еще на день, но ему пришлось отвергнуть эту идею из-за обстоятельств личного характера", - пишет агентство.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин посетил 18-20 сентября КНДР, где вместе с ее лидером Ким Чен Ыном по итогам саммита подписал совместную декларацию. Стороны, в частности, договорились отказаться от враждебных действий в районе разделяющей две страны демилитаризованной зоны с тем, чтобы предотвратить случайные риски вооруженных столкновений.

КНДР при условии ответных шагов со стороны США согласилась также полностью закрыть свой экспериментальный ядерный реактор в Йонбене. Кроме того, министры обороны двух стран договорились прекратить полеты военной авиации и масштабные артиллерийские стрельбы в приграничных районах.

Теги
КНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяКим Чен ЫнМун Чжэ Ин
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