МИД КНР сделал США представление в связи с санкциями за сотрудничество с РФ

ПЕКИН, 21 сентября. /ТАСС/. Китайские власти сделали Соединенными Штатам серьезное представление в связи с введением американскими властями санкций в отношении китайского Управления вооружений и его начальника Ли Шанфу за сотрудничество с российской оборонной компанией. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Мы сделали США представление по этому поводу", - сказал он, выступая на регулярном брифинге. - Подобные действия Вашингтона серьезно нарушают нормы международного права"
Кроме того, по словам дипломата, подобные действия серьезно подрывают отношения между Пекином и Вашингтоном. "Мы призываем американскую сторону исправить совершенную ошибку и отменить эти санкции, в противном случае Соединенным Штатам придется пожинать плоды того, что они сами совершили", - отметил он.
Влияния на отношения в оборонной сфере не будет
Гэн Шуан подчеркнул, что ужесточение давления США на Китай и применение санкций в отношении китайских ведомств не отразится на прочных российско-китайских отношениях стратегического партнерства в оборонной сфере.
"КНР и Россия являются стратегическими партнерами, осуществляющими регулярное сотрудничество на принципах взаимного доверия и обоюдной выгоды во всех направлениях, включая сферу [национальной] обороны, - сказал он. - Мы продолжим совместно с Россией реализовывать договоренности, достигнутые между лидерами Китая и РФ".
По словам дипломата, подобное взаимодействие между Пекином и Москвой осуществляется с учетом норм международного права и оказывает положительное воздействие на глобальную и региональную ситуацию, не будучи направленным против третьих сторон.
Предложение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности
Официальный представитель МИД КНР считает, что американским властям следует отказаться от бесполезных обвинений в адрес других государств и приступить к сотрудничеству с Россией, Китаем и рядом прочих стран в сфере кибербезопасности.
"США должны отказаться от мышления времен "холодной войны" и действий в духе "нулевого выигрыша" [когда все блага достаются только одной, побеждающей стороне], - отметил Гэн Шуан. - Вашингтону на основе принципов взаимного уважения следует приступить к выстраиванию диалога и сотрудничеству с Россией, Китаем и прочими государствами для того, чтобы путем объединенных усилий мы могли противостоять угрозам сетевой безопасности".
По словам дипломата, Пекин категорически против хакерских атак в любом их проявлении.
Согласно новой стратегии обеспечения национальной кибербезопасности Белого дома, РФ и Китай признаются государствами, представляющими потенциальную угрозу процветанию Соединенных Штатов.
Новые рестрикции
В четверг Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США сообщило, что Вашингтон ввел санкции против Управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР и его начальника Ли Шанфу в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) в связи с тем, что Китай осуществил закупку 10 истребителей компании "Сухой", а именно Су-35 в декабре 2017 года.