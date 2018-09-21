Хантсман заявил, что США и РФ ведут "закулисную работу" по урегулированию в Сирии

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. США и Россия много сотрудничают по Сирии, в том числе ведут "закулисную работу" по урегулированию ситуации. Об этом заявил в пятницу посол США в Москве Джон Хантсман, выступая на инвестиционной конференции Американской торговой палаты в России.

"Конечно, наше взаимодействие по Сирии... Здесь есть много сотрудничества. Ведется и закулисная работа по урегулированию ситуации и прекращению насилия", - сказал он.

"Наш прогресс по Сирии будет измеряться тем, насколько эффективно мы вместе сможем разрешать вопросы", - добавил посол.