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Кризис в Сирии

Хантсман заявил, что США и РФ ведут "закулисную работу" по урегулированию в Сирии

По словам посла США в Москве, прогресс по Сирии будет измеряться тем, насколько эффективно две страны смогут справляться с вопросами

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. США и Россия много сотрудничают по Сирии, в том числе ведут "закулисную работу" по урегулированию ситуации. Об этом заявил в пятницу посол США в Москве Джон Хантсман, выступая на инвестиционной конференции Американской торговой палаты в России.

"Конечно, наше взаимодействие по Сирии... Здесь есть много сотрудничества. Ведется и закулисная работа по урегулированию ситуации и прекращению насилия", - сказал он.

"Наш прогресс по Сирии будет измеряться тем, насколько эффективно мы вместе сможем разрешать вопросы", - добавил посол.

Теги
СШАСирияРоссияКризис в СирииХантсман, Джон
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