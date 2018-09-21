Рейтинг президента Южной Кореи вырос на 11 пунктов на фоне межкорейского саммита

Кризис в Сирии

МИД ФРГ: договоренности о буферной зоне в Идлибе могут помочь избежать катастрофы

Глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас отметил важность достигнутого РФ и Турцией взаимопонимания по созданию демилитаризованной зоны в провинции

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