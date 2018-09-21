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Ситуация на Корейском полуострове

Рейтинг президента Южной Кореи вырос на 11 пунктов на фоне межкорейского саммита

По данным Gallup Korea, показатель достиг 61%

СЕУЛ, 21 сентября. /ТАСС/. Рейтинг популярности президента Республики Корея Мун Чжэ Ина резко вырос после его поездки в КНДР и саммита с ее лидером Ким Чен Ыном. Об этом сообщило в пятницу социологическое агентство Gallup Korea.

По его данным, стабильно падавший на фоне экономических проблем рейтинг южнокорейского лидера на этой неделе повысился на 11 процентных пунктов, составив 61%. По мнению экспертов агентства, резкий рост популярности обусловлен успешным проведением межкорейского саммита.

Опрос проводился в период с 18 по 20 сентября, в нем приняли участие более тысячи совершеннолетних граждан Южной Кореи.

Неделей ранее рейтинг Мун Чжэ Ина впервые за время его президентства опустился ниже 50%. Основными поводами для недовольства граждан стали экономическая стагнация, растущая безработица и цены на жилье.

Президент Республики Корея посетил 18-20 сентября КНДР, где вместе с ее лидером Ким Чен Ыном по итогам саммита подписал совместную декларацию. Стороны, в частности, договорились о новых шагах по денуклеаризации и отказе от враждебных действий. Кроме того, министры обороны двух стран подписали соглашение о снижении военной напряженности в районе межкорейской границы.

Теги
КНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяКим Чен ЫнМун Чжэ Ин
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