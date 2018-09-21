Оппозиция Украины: в проекте госбюджета на 2019 год заложено сокращение соцвыплат

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Проект государственного бюджета Украины на 2019 год направлен прежде всего на погашение внешних долгов страны за счет сокращения расходов на социальные выплаты. Об этом заявил в пятницу в Верховной раде депутат от фракции "Оппозиционный блок" Александр Долженков.

"Рост номинального ВВП ничего общего с реальным ВВП не имеет, потому что инфляция поедает покупательскую способность, снижает покупательскую способность гривны", - пояснил он.

Депутат привел пример: в 2013 году минимальная зарплата на Украине была на уровне $152, а в 2019 году, несмотря на пафосные заявления о ее повышении, в пересчете на валюту это будет лишь $141. "Вот вам и реальный уровень социального обеспечения. Прожиточный минимум на одного 1 человека в 2013 году составлял $147, сейчас предлагается на уровне 1638 гривен, то есть $55", - отметил политик.

Долженков также заявил, что в 2013 году государство выделяло на помощь пострадавшим от чернобыльской катастрофы $320 млн, а теперь это будет $60 млн. Кроме того, подчеркнул он, правительство Украины предложило сократить расходы на минимальное пенсионное обеспечение и выплату жилищных субсидий с 70 млрд гривен до 55 млрд гривен на фоне планируемого "двадцатипроцентного повышения цен и тарифов на газ". Долженков заявил, что правительство Украины также решило упразднить программу по созданию новых рабочих мест в Донбассе.

На этом фоне запланировано резко нарастить выплаты по внешним долгам страны (более чем на 100 млрд гривен). "На обслуживание государственного долга идет 145 млрд гривен, а на погашение долга - 272 млрд гривен. Вместе это 40% доходной части бюджета", - подчеркнул депутат.

На заседании Рады в пятницу запланировано представление проекта госбюджета парламентариям. Однако по требованию депутатов от фракции Радикальной партии Олега Ляшко и "Самопомощь" спикер парламента Андрей Парубий изменил очередность выступлений, и пленарный день продолжился с "часа вопросов правительству", затем и.о. министра финансов Оксана Маркарова выступит с докладом по проекту госбюджета.