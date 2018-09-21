Эксперт: санкции могут вызвать рост ВТС РФ со странами, возмущенными такой позицией США

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Санкции США, введенные в отношении Китая как покупателя российских зенитных ракетных систем С-400, не повлияют на военно-техническое сотрудничество РФ с основными партнерами, но подобные ультиматумы могут, наоборот, привести к наращиванию сотрудничества с крупными игроками, которых возмущает такая позиция Соединенных штатов, заявил в пятницу ТАСС военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

"Если говорить конкретно о Китае, то, я думаю, вряд ли это может как-то повлиять на выполнение уже действующих контрактов и на перспективы дальнейших поставок вооружения и военной техники по линии военно-технического сотрудничества. Структура, на которую наложены санкции в Китае - это примерный аналог нашего управления Минобороны, которое называется Главное управление вооружения, оно никак не пересекается с американскими компаниями. Накладывать санкции на главу этой структуры, в виде розыска и ареста его счетов в американских банках - это просто смешно", - сказал Мураховский.

"Но что касается наших основных партнеров по военно-техническому сотрудничеству, я имею в виду Китай, Индию, некоторые страны Ближнего Востока, Вьетнам, то это вряд ли повлияет на военно-техническое сотрудничество. Более того, мы видим на примере Турции, что такая явная постановка публичных ультиматумов многих возмущает, они начинают, наоборот, достаточно демонстративно наращивать сотрудничество с РФ. То есть это может и привести к обратным последствиям", - продолжил эксперт.

По его словам, раньше Россия поставляла Турции в относительно небольших количествах стрелковое оружие, противотанковые ракетные комплексы, бронетранспортеры, но о контрактах такого масштаба, как поставка С-400, речь не шла. "А в итоге сейчас такой контракт есть, он уже выполняется", - констатировал эксперт.

Он отметил, что это касается всей продукции военного назначения.

Недобросовестная конкуренция

По мнению Мураховского, введение санкции против заказчиков российского вооружения можно назвать недобросовестной конкуренцией со стороны США для поддержки своего военно-промышленного комплекса. "У них была всегда установка, что они имеют абсолютное военно-техническое превосходство именно в области передовых технологий, новейших образцов вооружения и военной техники, а последние 15-20 лет они видят, что мы выдавливаем их с рынка высокотехнологичных вооружений - это прежде всего системы ПВО, авиационные средства поражения, авиация", - сказал эксперт.

По словам главного редактора, в целом черный список, опубликованный США, вызывает гомерический хохот - например, ЧВК "Вагнер", которой не существует в природе, или кейтеринговая компания. "Такое ощущение, что над списком работали либо тролли, либо участники американского КВН", - добавил эксперт.

США внесли в четверг в свой черный список еще 33 физических и юридических лица России, связанных с ее оборонно-промышленным комплексом, а также разведкой, в том числе ЧВК "Вагнер", ООО "Оборонлогистика" и Комсомольский- на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина (бывшее КНААПО). Как связанные с разведкой России в список добавлены Агентство интернет-исследований, "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг".

Также Соединенные Штаты ввели санкции против Управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР и его начальника Ли Шанфу в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Как пояснили позже в американской администрации этот шаг был предпринят, поскольку Китай осуществил закупку 10 истребителей Су-35 в декабре 2017 года и нескольких систем С-400 в январе текущего года.

США пока не выработали решений о применении санкций против других потенциальных покупателей российских зенитных ракетных систем С-400. В настоящее время у РФ действуют два экспортных контракта на поставку систем С-400 - с Китаем и Турцией, планируется контракт с Индией.