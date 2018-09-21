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Украина направила России ноту о расторжении договора о дружбе

Договор фундаментально нарушен Москвой и поэтому не может быть продолжен, заявил глава МИД Украины Павел Климкин
Глава МИД Украины Павел Климкин EPA/TIM BRAKEMEIER
Глава МИД Украины Павел Климкин
© EPA/TIM BRAKEMEIER

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Украина направила Российской Федерации ноту о непродлении Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве от 1997 года.

Об этом в пятницу на брифинге сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

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"Сегодня мы передали, как и говорили ранее, соответствующую ноту России. Это очень важный момент, так как в этой ноте очень детально аргументируются все нарушения России, я прочеркиваю именно всех существенных положений этого договора. <...> Этот договор фундаментально нарушен Россией, поэтому не может быть продолжен", - сказал он.

Климкин утверждает, что речь идет о таких нарушениях, как вооруженная агрессия против Украины, гибридная война, экономическое давление и нарушение прав граждан Украины. Он также пояснил, что документ о непролонгации договора о дружбе с РФ должна рассмотреть Верховная рада, и сделать это до срока его истечения в октябре этого года. "Я не вижу в этом никакой проблемы", - сказал он.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В октябре 2018 года истекает срок, когда стороны должны заявить о намерении продлить или расторгнуть действие договора на очередной период. 

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеКлимкин, Павел АнатольевичВыход Украины из Договора о дружбе с Россией
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