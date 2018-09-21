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В МИД Германии заявили, что визит Эрдогана может стать началом нормализации отношений

Глава ведомства Хайко Маас считает, что "лучше говорить друг с другом, чем друг о друге"

БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Предстоящий в конце сентября визит турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в ФРГ положительно скажется на отношениях Берлина и Анкары. С соответствующим заявлением выступил в пятницу глава МИД Германии Хайко Маас после переговоров с коллегой из Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

"Визит должен стать началом нормализации наших отношений", - сказал он. "Лучше говорить друг с другом, чем друг о друге", - добавил министр. По его словам, ФРГ "заинтересована в стабильной Турции, в том числе в области экономики". Кроме того, он подчеркнул важность Турции для нормализации ситуации в Сирии.

Последние годы ознаменовались существенным охлаждением отношений Берлина и Анкары, причиной чему стал целый ряд факторов. В первую очередь речь идет о задержаниях в Турции немецких граждан, прежде всего журналистов и правозащитников.

Теги
ТурцияГерманияЛатвияЭрдоган, Реджеп ТайипМаас, Хайко
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