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Климкин подтвердил факт подачи Порошенко иска к Би-би-си за клевету

Иск связан с публикацией материала о том, что украинский лидер заплатил около $400 тыс. за первую встречу с Трампом
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин EPA/TIM BRAKEMEIER
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© EPA/TIM BRAKEMEIER

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подтвердил в пятницу информацию о том, что президент Петр Порошенко обратился в суд с иском к британской вещательной корпорации Би-би-си за клевету.

Ранее газета Daily Telegraph сообщила, что Порошенко подал иск в суд Великобритании на Би-би-си в связи с публикацией материала, где утверждалось, что украинский лидер заплатил около $400 тыс. за первую встречу с президентом США Дональдом Трампом.

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Отвечая в пятницу в эфире телеканала "1+1" на вопрос о том, не будет ли распространение данной информации иметь негативные последствия для страны, Климкин сказал: "Для Украины точно нет". По мнению главы внешнеполитического ведомства Украины, нынешняя администрация президента Трампа "находится под очень пристальным контролем", поэтому не может действовать такими методами, как оплата встреч. В то же время министр добавил, что украинская сторона имеет "очень большой опыт работы в судах", и предложил дождаться результата.

В мае текущего года Би-би-си сообщила, что адвокат президента США Майкл Коэн получил от посредников, действующих от имени президента Украины, не менее $400 тыс. за организацию его встречу с Трампом. В жалобе адвокаты Поршенко заявили, что это сообщение не соответствует действительности и оскорбляет его честь и достоинство.

Би-би-си отказалась опубликовать опровержение и принести извинения. В иске Порошенко отмечается, что корпорация рассмотрела его жалобу в "пренебрежительном и высокомерном тоне". Публикация до сих пор доступна на сайте Би-би-си.

Теги
УкраинаСШАПорошенко, Петр АлексеевичКлимкин, Павел АнатольевичТрамп, Дональд
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