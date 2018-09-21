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CNN: личные почтовые аккаунты американских сенаторов в Gmail подвергались атакам хакеров

Google подтвердила, что речь шла именно о ней, однако отказалась сообщать, кто именно стал целью хакеров

ТАСС, 21 сентября. Личные аккаунты американских сенаторов и сотрудников Сената Конгресса США в почтовом сервисе Gmail подвергались атакам со стороны зарубежных хакеров. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя компании Google.

По данным телеканала, в среду сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден направил письмо руководству Сената, согласно которому о кибератаках законодателей предупредила "по крайней мере одна крупная технологическая компания".

Google подтвердила, что речь шла именно о ней, однако отказалась сообщать, кто именно стал целью хакеров. Как информировал CNN источник, атакам подвергались как представители демократов, так и республиканцев.

Компания также не стала сообщать, когда именно были зафиксированы попытки взломов аккаунтов, а также оказались ли они успешными.

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал и утвердил новую стратегию Соединенных Штатов в области кибербезопасности, в которой внимание уделяется ответным шагам на якобы имеющие место действия в данной сфере России, Китая, Ирана и КНДР, а также дается санкция на американские кибероперации наступательного характера.

Теги
ИранКНДРРоссияКитайТрамп, Дональд
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