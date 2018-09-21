Власти Польши хотели бы разместить базу США на востоке страны

Крушение российского Ил-20 в Сирии

В Израиле завили, что работают над урегулированием кризиса после крушения Ил-20

Министр по делам разведки Израиля Исраэль Кац при этом отметил, что его страна не станет менять свою политику после инцидента

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