В Израиле завили, что работают над урегулированием кризиса после крушения Ил-20

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сентября. /ТАСС/. Израиль работает с российской стороной для того, чтобы урегулировать кризис, вызванный крушением российского самолета Ил-20 над Средиземным морем. С таким заявлением выступил министр по делам разведки Израиля Исраэль Кац, сообщает в пятницу газета The Times of Israel .

Израиль "не станет менять свою политику после инцидента, но работает с Россией с тем, чтобы урегулировать возникший кризис", цитирует издание слова израильского министра. "Мы отстаиваем интересы Израиля в области безопасности", - продолжил Кац, пояснив, что "иранский фронт в Сирии является угрозой для Голанских высот и всего Государства Израиль". "Российская сторона понимает, что наша политика обоснована", - сказал он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия". Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ.

Пресс-служба Армии обороны Израиля ранее распространила коммюнике, в котором выражается сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета Ил-20. Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин провел в четверг встречи в Москве с командованием ВВС РФ по поводу гибели российского самолета Ил-20 над Средиземным морем. Делегация армии Израиля провела несколько встреч с командующим ВВС России и старшими должностными лицами российского командования, где представила российским коллегам отчет о ситуации и выводы собственного расследования инцидента, в ходе которого российский самолет Ил-20 был сбит сирийскими ПВО.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (израильский парламент) принял закон "О Голанских высотах", который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана незаконной в соответствии с резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.