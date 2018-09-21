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Встреча глав МИД "пятерки" с Ираном пройдет в Нью-Йорке 24 сентября

Председателем заседания будет верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини

БРЮССЕЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Встреча министров иностранных дел "пятерки" стран - посредников ООН (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция) с Ираном пройдет в Нью-Йорке 24 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии в опубликованной в пятницу программе верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

"Федерика Могерини председательствует на министерском заседании группы пяти и Ирана по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", - говорится в сообщении.

14 сентября о подготовке такой встречи сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, по словам которого, на ней будет обсуждаться какие меры участники сделки предпринимают для ее сохранения.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИранГерманияВеликобританияРоссияКитайФранцияМогерини, Федерика
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