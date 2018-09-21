Армия США: РФ нужны "Тюльпаны", чтобы дешево уничтожать городские кварталы

ТАСС, 21 сентября. Российским вооруженным силам нужны модернизированные минометы 2С4 "Тюльпан", чтобы дешево стирать с лица земли целые городские кварталы и уничтожать полевые укрепления противника, отмечают в армии США. Об этом пишет в пятницу издание National Interest со ссылкой на мнение аналитического центра армии США (FMSO, Foreign Military Studies Office).

FMSO отмечает, что в настоящее время минометы, способные применять тактические ядерные боеприпасы, мало востребованы на фоне повышения роли высокоточных артиллерийских систем на поле боя. "Вероятно, что эти минометы предусмотрены для "превращения в порошок" городских районов и полевых укреплений, то есть для тех задач, которые являются трудновыполнимыми для стандартных российских 122- и 152-миллиметровых артиллерийских систем", - считают аналитики армии Соединенных Штатов.

По мнению FOMS, "Тюльпаны" позволят наносить тяжелый урон относительно дешевыми боеприпасами, а высокоточная артиллерия, применяющая управляемые ракеты, сосредоточится на решении только специализированных задач. При этом в FMSO напомнили, что беспилотники США в Сирии и Ираке истратили огромное количество высокоточных противотанковых ракет, сократив их запасы до минимума. Там отметили, что это дает пищу для размышления военному руководству США.

2С4 "Тюльпан" - 240-мм самоходный миномет советской разработки. Всего было произведено более 500 таких минометов. Большая их часть находится в консервации на складах армии России. Сейчас ведется модернизация этих минометов для Вооруженных сил на предприятиях "Уралвагонзавода". Первую партию модернизированных "Тюльпанов" Минобороны получило в 2017 году.

По данным открытых источников, "Тюльпаны" способны наряду с обычными боеприпасами применять тактические ядерные.