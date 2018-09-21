Сараево поблагодарило Москву за погашение последнего долга бывшего СССР

САРАЕВО, 21 сентября. /ТАСС/. Сараево благодарит Москву за погашение последней задолженности бывшего СССР перед бывшей Социалистической Федеративной Республикой Югославия (СФРЮ). Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Боснии и Герцеговины (БиГ) Игорь Црнадак на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

"Сегодня у нас была возможность поблагодарить коллегу Лаврова за решение вопроса клирингового долга бывшего СССР перед бывшей Югославией в части, касающейся Боснии и выплаты наличными $125 млн" - сообщил министр.

Государственный внешний долг РФ перед Боснией и Герцеговиной возник в связи с признанием Россией ответственности по обязательствам бывшего СССР, возникшим в рамках торгово-экономического сотрудничества с СФРЮ [в доле, приходящейся на Боснию и Герцеговину]. Соглашение об урегулировании обязательств бывшего СССР было подписано в Москве 21 марта 2017 года.

Црнадак также сообщил о планах подписания новых договоров между БиГ и РФ. "Мы сейчас подписали план консультаций между нашими министерствами, который подразумевает нашу совместную деятельность на 2019-2020 годы. У нас на сегодняшний день существует порядка 40 соглашений, которые формируют рамки наших двусторонних отношений, и мы сейчас достигли договоренности закончить работу над новыми соглашениями для их подписания", - сказал он.