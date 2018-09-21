Сараево не намерено менять позицию по санкциям в отношении Москвы

САРАЕВО, 21 сентября. /ТАСС/. Сараево намерено остаться приверженным своей позиции неприсоединения к антироссийским санкциям Евросоюза, заявил министр иностранных дел Боснии и Герцеговины (БиГ) Игорь Црнадак на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

"У нас очень хорошее сотрудничество на международной арене. Мы сегодня вновь подтвердили, что оно будет продолжено, что мы не будем менять позиции по тем вопросам, которые являются значимыми и для России: это и вопрос санкций, и вопрос Косова, и другие актуальные вопросы", - сказал он.

Босния и Герцеговина не присоединилась к экономическим санкциям ЕС против РФ. Россия является одним из значимых торговых партнеров БиГ. Российский экспорт в БиГ в 2017 году вырос на 25% до $72,8 млн, импорт - до $121 млн.

Лавров находится в Сараеве с рабочим визитом. Позднее он посетит Баня-Луку, где будет принят президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, а также своим сербским коллегой Ивицей Дачичем.