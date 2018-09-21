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Лукашенко уверен, что РФ и Белоруссия разрешат все спорные вопросы до конца года

По словам президента Белоруссии, с финансовой точки зрения некоторые вопросы "тяжелые, поскольку увязаны большие финансовые потоки"

СОЧИ, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным выразил уверенность, что государства смогут разрешить все имеющиеся в их отношениях проблемы до конца текущего года.

"Я уверен, что мы до конца года, ну, практически все вопросы развяжем, - сказал он. - Они не такие сложные, хотя с финансовой точки зрения некоторые тяжелые, поскольку увязаны большие финансовые потоки".

Лукашенко особо отменил, что белорусская сторона "четко выполняет свои договоренности, обязательства". "Должен сказать вам, что как белорусы, так и россияне, правительства (двух стран) очень серьезно поработали [после встречи лидеров 22 августа в Сочи]", - сообщил он, добавив, что, по словам белорусского премьера Сергея Румаса, есть "интересные выходы" на решения многих вопросов".

Белорусский лидер также отметил, что стороны уже прошли большой путь навстречу друг другу в решении проблем в области сельского хозяйства и нефтегазовой сферы. "Проблем особых в вопросах я не вижу, я думаю, что просто нужно принимать решения", - заключил Лукашенко.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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