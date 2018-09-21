Саудовская Аравия надеется избежать американских санкций за ВТС с Россией

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Эр-Рияд надеется, что не попадет под санкционный удар Вашингтона за сотрудничество с Москвой в военно-технической сфере, включая закупку зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом на пресс-конференции в пятницу заявил посол Саудовской Аравии в РФ Раид Халед Кримли.

"Надеюсь, что никто на нас не наложит никаких санкций. Наше сотрудничество с Россией продолжается и растет", - подчеркнул дипломат.

"Во время визита короля [Саудовской Аравии] Сальмана [бен Абдель Азиза Аль Сауда] мы подписали 14 соглашений, из них четыре касались военной области, три из них начали выполняться. Четвертое [соглашение по С-400] касается как раз этого вопроса [возможных санкций за ВТС с Россией], и там обсуждаются технические вопросы, ведь сама система очень современная и сложная", - отметил Кримли.

"Что касается С-400 и саудовской системы противовоздушной обороны, то мы начали переговоры с нашими российскими друзьями по военным сделкам и обсуждали разные виды вооружений с 2007 года. И эти переговоры не имели отношения к тому, что произошло в последние месяцы", - подытожил посол.