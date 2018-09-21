Израиль назвал причиной крушения Ил-20 беспорядочный огонь сирийских ПВО

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сентября. /ТАСС/. Делегация израильских военных во главе с командующим ВВС еврейского государства Амикамом Норкиным представила в ходе визита в Москву российским коллегам свою информацию о том, что причиной крушения российского самолета Ил-20 17 сентября стал беспорядочный огонь сирийских ПВО, сказал в пятницу в ходе брифинга для иностранных журналистов израильский военный представитель.

"Мы показали в ходе презентации, насколько безрассудно вели огонь сирийские ПВО, что они действовали безответственно и непрофессионально в момент, когда наших самолетов уже там не было, и это стало причиной гибели российского самолета, - утверждал он. - Мы представили наши данные, они были получены, у российской стороны были несколько вопросов, и мы на них ответили, на встречах мы подчеркивали, что это не было израильской провокацией".

"Мы подчеркнули, что у нас не было намерения поражать никакие другие цели в Сирии, кроме той, которую мы намеревались поразить и которая принадлежала иранцам", - утверждал также он.

По словам военного представителя еврейского государства, ПВО Сирии запустили более 20 ракет уже после того, как израильские истребители вернулись в воздушное пространство еврейского государства, и некоторые из них уже готовились к посадке. "Сирийские ПВО запустили более 20 зенитных ракет в момент, когда все наши самолеты уже вернулись в израильское воздушное пространство и заходили на посадку, - сказал он. - Израильские самолеты не находились вблизи российского самолета в момент, когда были запущены ракеты".

Кроме того, израильские военные предупредили российских коллег об атаке в Сирии значительно раньше, чем за минуту, заявил военный представитель Израиля.

"Мы однозначно дали куда большее время перед атакой, чем одна минута, - утверждал он. - Это было однозначно существенно дольше одной минуты, но не могу сказать точно, какой период времени это был".

Взаимодействие военных двух стран

Израильские военные готовы принять представителей российских вооруженных сил и предоставить им дополнительную информацию в рамках расследования этого инцидента.

"Израильская делегация пригласила российских военных прибыть в Израиль, если будут какие-либо еще вопросы или потребуется информация, которую мы готовы продолжать предоставлять, - заявил израильский военный представитель. - Мы представили [в Москве] полный и детализированный отчет с большим количеством деталей и информации [по крушению Ил-20].

Израильские военные также отмечают, что механизм деконфликтизации между РФ и Израилем по Сирии доказал свою эффективность и продолжает работать.

"Механизм по деконфликтизации продолжает работать, как и ранее, он доказал свою эффективность за последние три года, последний раз он был задействован около часа назад, но это не было связано с израильской атакой, - указал он. - При взаимном согласии в механизм в дальнейшем могут быть внесены корректировки, но это пока не точно".