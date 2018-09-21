Посол Саудовской Аравии: отношения Эр-Рияда и Москвы находятся на высшем этапе развития

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Отношения Эр-Рияда и Москвы в настоящее время находятся в наивысшей точке своего развития. Такое мнение высказал посол Саудовской Аравии в РФ Раид Халед Кримли на пресс-конференции в пятницу.

"Что касается сотрудничества между Саудовской Аравией и Россией, то оно сейчас находится на высшем этапе своего развития. Оно развивается и перспективы его безграничны", - отметил дипломат.

"Если отношения достигают кульминации, это свидетельствует об их зрелости и наличии взаимопонимания. Мы согласны с Россией по многим вопросам, хотя по некоторым расходимся. Но мы их постоянно обсуждаем, потому что существует взаимное доверие между нашими странами. Главное - продолжать координацию и выполнять договоренности, действовать откровенно", - подчеркнул посол.

"Россия была первым государством, которое признало Саудовскую Аравию, но в советский период были определенные противоречия по причине [конфликта] советской идеологии и нашей исламской идеологии. Это было преодолено, и в 1991 году были восстановлены дипломатические отношения", - напомнил Кримли.

Ситуация в Сирии

Позиции Эр-Рияда и Москвы на решение сирийской проблемы во многом схожи, добавил Раид Халед Кримли.

"Что касается сирийской проблемы, то мы во многом сходимся во взглядах с российскими друзьями: мы выступаем за безопасность и единство Сирии, согласны с важностью решений ООН и [соблюдения норм] международного права, с ролью спецпредставителя ООН [по Сирии Стаффана де Мистуры]. Убеждены в необходимости ускорить формирование конституционного комитета, чтобы он включал в себя представителей власти и единой оппозиции", - подчеркнул дипломат.