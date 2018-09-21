Мэй: переговоры с ЕС по Brexit находятся в тупике

Мэй также предупредила, что пересмотра итогов референдума 2016 года не будет. "ЕС должен четко понять: я не изменю итогов референдума, и я не допущу раскола своей страны. Нам необходимо серьезное взаимодействие в решении двух больших проблем на переговорах. И мы к этому готовы", - отметила премьер.

Она также предупредила, что ни при каких условиях не согласится с таким решением, когда Северная Ирландия при провале переговоров останется в едином рынке ЕС, что приведет к возникновению границы между двумя частями Великобритании, которая пройдет по Ирландскому морю. "Это то, на что я никогда не соглашусь. Ни один британский премьер на это не согласится. Если ЕС полагает, что я так поступлю, то они совершают грубейшую ошибку".

"Так что сейчас мы должны услышать ответ ЕС на вопросы о том, каковы камни преткновения и какие возможны альтернативы. Пока этого не произойдет, мы не сможет достичь какого-либо прогресса", - отметила Мэй.

"Мы находимся в тупике, - сказала она. - На нынешнем позднем этапе переговоров недопустимо просто отвергать позицию другой стороны без детальных объяснений и встречных предложений".

Об этом она заявила в пятницу во время выступления по британскому телевидению.

На нем европейские лидеры по сути отвергли предложенный британским премьером план отношений между Лондоном и Брюсселем, прежде всего в области будущего экономического взаимодействия и решения проблемы границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Мэй в пятницу подверглась критике в газетах, которые, указав на ряд просчетов британского правительства при подготовке к саммиту ЕС, назвали его провальным для главы кабмина. По мнению аналитиков, неспособность британского премьера убедить европейских коллег принять предложение Лондона по Brexit ослабило позиции Мэй перед конференцией правящей Консервативной партии, которая должна начаться 30 сентября.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.