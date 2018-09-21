СМИ: в столице Ливии произошли столкновения вооруженных группировок

КАИР, 21 сентября. /ТАСС/. Одиннадцать человек погибли в результате вооруженных столкновений между противоборствующими группировками в столице Ливии Триполи. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Jazeera.

По имеющимся данным, "в стычках между вооруженными формированиями в южных кварталах Триполи было убито 11 человек". Указывается, что большинство из них - гражданские лица. Более 30 человек получили ранения.

Как информировало министерство здравоохранения в Триполи, общее число жертв стычек в ливийской столице, которые начались в конце августа, составляет на сегодняшний день 96 человек. Среди них - десятки мирных жителей. За этот же период в столкновениях между враждующими группировками в столице страны ранения получили не менее 400 ливийцев.

Ожесточенные столкновения не стихали в Триполи с 26 августа и прекратились лишь после 4 сентября, когда противоборствующие группировки при посредничестве Миссии ООН по поддержке Ливии заключили соглашение о прекращении огня. После почти двухнедельного затишья в минувший понедельник группировки вновь начали обстреливать позиции друг друга, при этом не вступали в прямые боестолкновения, ограничиваясь минометными ударами.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и кабинет на востоке страны, который поддерживается Ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. До сих пор попытки сторон прийти к окончательному урегулированию в рамках политического соглашения не принесли результатов.