СМИ: глава МИД Турции обсудит Сирию с коллегами из РФ и Ирана

ТАСС, 21 сентября. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу планирует провести встречу в Нью-Йорке на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН со своими российским и иранским коллегами Сергеем Лавровым и Мохаммадом Джавадом Зарифом. Как сообщило в пятницу агентство Anadolu, главной темой переговоров станет обсуждение достигнутых в Сочи договоренностей по урегулированию обстановки в сирийской провинции Идлиб.

Как отмечает агентство, основное внимание будет уделено путям достижения мира в Идлибе политическими методами, созданию демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции.

Сочинские договоренности были достигнуты 17 сентября по итогам встречи лидеров РФ и Турции. Помимо формирования демилитаризованной зоны к 10 октября планируется вывести из Идлиба тяжелое вооружение. Контроль будут вести подвижные патрули турецких войск и подразделений российской военной полиции.