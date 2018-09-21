Украинская прокуратура возбудила уголовное дело против директора антикоррупционного бюро

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) возбудила уголовное дело в отношении директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника.

"Зарегистрировано уголовное дело по факту возможного разглашения данных предварительного расследования директором Национального антикоррупционного бюро Украины", - сообщили в пресс-службе САП.

Речь идет о заявлении подозреваемого в незаконном обогащении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что директор НАБУ заблаговременно сообщил ему о запланированном обыске по месту его жительства. В материалах уголовного дела уже содержатся доказательства данного факта, а именно соответствующие телефонные разговоры министра и директора НАБУ.

В антикоррупционнной прокуратуре также подчеркнули, что Сытник "последовательно, постоянно и систематически осуществляет неправомерное разглашение данных досудебного расследования, существенно вредит интересам уголовного дела".

Ранее НАБУ предъявило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну обвинение в незаконном обогащении и сокрытии доходов. По данным следствия, с 2000 года он получил 2,17 млн гривен официального дохода, в то время как его расходы лишь в период с 2008 по 2015 год составили не менее 3,45 млн гривен. Детективы обнаружили, что расходы Омеляна значительно превысили его доходы от деятельности на госслужбе.

14 сентября суд, рассмотрев предъявленные обвинения, принял решение частично ограничить министра в правах. У него отобрали заграничный паспорт, обязали являться на допросы по первому требованию и уведомлять детективов о месте своего пребывания. Однако задерживать Омеляна не стали. Он остался на свободе под личное поручительство министра молодежи и спорта Игоря Жданова, а также ряда депутатов Верховной рады.

Сам Омелян все выдвинутые против него обвинения отверг и отказался покидать свой пост. По его словам, за всем этим делом скрываются интересы определенных бизнес-структур. Он также пообещал подать встречный иск.