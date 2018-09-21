Глава правительства Шотландии назвала ужасным заявление Мэй о ходе переговоров по Brexit

ЛОНДОН, 21 сентября. /ТАСС/. Заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, в котором говорилось, что переговоры между Великобританией и ЕС по Brexit находятся в тупике, вызвало жесткое неприятие у первого министра Шотландии Николы Стерджен, назвавшей его ужасным. Свое мнение глава правительства региона и лидер Шотландской национальной партии изложила в Twitter .

"Заявление премьер-министра было ужасным. Точка зрения ЕС была недвусмысленно высказана вчера, но, что уже не ново - она просто ее не слушала. Если ее тактика теперь состоит в том, чтобы еще более решительно проводить в жизнь обреченные на провал предложения Чекерса [июльские предложения британского правительства по выстраиванию будущих взаимоотношений с ЕС, которые были озвучены на заседании кабмина в загородной премьерской резиденции Чекерс], а затем обвинить ЕС в том, что соглашение не было достигнуто, то она нанесет огромный урон всем тем, кому, как предполагается, она служит", - отметила Стерджен.

По словам главы шотландского правительства, "единственный реально осуществимый путь реализации Brexit заключается в том, чтобы остаться в едином рынке и Таможенном союзе" ЕС. "Если премьер-министр не готова к этому, то Brexit не должен произойти. "Отсутствие соглашения" или "отсутствие деталей" [сделки] просто неприемлемы, особенно для Шотландии, где мы за это не голосовали", - добавила Стерджен, тем самым напомнив лишний раз о том, что во время общебританского референдума 2016 года население Шотландии, в отличие от большинства избирателей Британии, не поддержало идею выхода страны из ЕС.

Вернувшись в Великобританию после завершения внеочередного саммита ЕС в Зальцбурге, Мэй выступила в пятницу с заявлением, в котором дала понять, что власти европейского сообщества отвергли британские предложения по границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Она констатировала, что переговоры между Лондоном и Брюсселем находятся в тупике, и что она считает недопустимым поведение руководства ЕС, при котором британские предложения отвергаются без каких-либо объяснений. Мэй также предупредила, что пересмотра итогов референдума 2016 года не будет.

Это заявление премьера последовало после того, как по завершении форума в Зальцбурге британские издания выступили с критикой Мэй, указав на ряд просчетов британского правительства при подготовке к саммиту ЕС, который был назван провальным для главы кабмина. По мнению аналитиков, неспособность британского премьера убедить европейских коллег принять предложение Лондона по Brexit ослабило позиции Мэй перед конференцией правящей Консервативной партии, которая должна начаться 30 сентября.