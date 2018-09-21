Президент Республики Сербской наградил Лаврова орденом

БАНЯ-ЛУКА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Сербской Милорад Додик наградил в пятницу главу МИД РФ Сергея Лаврова орденом Республики с ожерельем.
"На основании конституции Республики Сербской, а также закона "О наградах и признаниях" и на основании Статута орденов и медалей президент Республики Сербской господин Милорад Додик наградил господина министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова орденом Республики Сербской на ожерелье за работу и исключительные заслуги по развитию и укреплению сознания сербского народа в борьбе за свободу и независимость, а также за исключительно значительный вклад в укрепление политических и дружественных отношений между Республикой Сербской и РФ", - зачитал положение о награждении представитель протокола Додика по итогам прошедших в Баня-Луке переговоров.
Лавров находится в пятницу с визитом в Боснии и Герцеговине, в состав которой входит Республика Сербская в качестве энтитета. Ранее днем он побывал в Сараеве, где провел переговоры с главой МИД Боснии и Герцеговины Игорем Црнадаком.