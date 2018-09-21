Климкин: вопрос автокефалии на Украине имеет политическое значение "для борьбы с РФ"

Крушение российского Ил-20 в Сирии

Глава ВВС Израиля доложил Нетаньяху об итогах поездки в Москву

В канцелярии главы израильского кабинета министров добавили, что "премьер-министр распорядился продолжать постоянные контакты с российской стороной"

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