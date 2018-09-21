Климкин: вопрос автокефалии на Украине имеет политическое значение "для борьбы с РФ"

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что скорейшее предоставление автокефалии непризнанной православной церкви ставит страну в сильную позицию в борьбе с Россией.
"Я считаю, и если хотите это не совсем духовное высказывание, а политические, но предоставление томоса в ближайшие месяцы ставит нас и церковь в очень сильную позицию", - сказал он в эфире радио "Новое время". Украине, по мнение министра, станет "легче идти против РФ".
Президент Украины Петр Порошенко, выступая в четверг в Верховной раде с ежегодным посланием, заявил, что процесс предоставления автокефалии Украине близится к завершению.
Православие на Украине
На Украине в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата (МП). В стране также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры - Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь. Начиная с 1991 года украинские власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви, независимой от Московского патриархата.
В апреле этого года Петр Порошенко написал личное письмо патриарху Константинопольскому Варфоломею I с просьбой предоставить автокефалию украинской православной церкви. Он также отметил, что к его обращению присоединились представители неканонических Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Ряд авторитетных обозревателей называют вмешательство президента в церковные дела частью его предвыборной кампании.