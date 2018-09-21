Глава ВВС Израиля доложил Нетаньяху об итогах поездки в Москву

Возможное предоставление автокефалии УПЦ

Климкин: вопрос автокефалии на Украине имеет политическое значение "для борьбы с РФ"

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что процесс предоставления автокефалии близится к завершению

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