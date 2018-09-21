Глава ВВС Израиля доложил Нетаньяху об итогах поездки в Москву

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сентября. /ТАСС/. Командующий израильскими ВВС Амикам Норкин проинформировал в пятницу премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху об итогах своей поездки в Москву, где он передал российским коллегам данные Израиля по крушению российского самолета Ил-20 над Средиземным морем 17 сентября. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабинета министров.
"Премьер-министр Нетаньяху провел сегодня [21 сентября] консультации с руководством [израильских] сил безопасности, в ходе которого командующий ВВС Норкин подробно проинформировал его об итогах переговоров в Москве", - говорится в документе. В канцелярии добавили, что "премьер-министр распорядился продолжать постоянные контакты с российской стороной".
Ранее в пятницу израильский военный представитель сообщил в ходе брифинга для иностранных журналистов, что израильская делегация во главе с Норкиным представила в ходе визита в Москву в четверг российским коллегам свою информацию о том, что причиной гибели российского самолета Ил-20 17 сентября стал беспорядочный огонь сирийских ПВО. "Наше ощущение таково, что состоялась профессиональная дискуссия и наша информация была принята", - утверждал он.