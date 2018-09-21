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Крушение российского Ил-20 в Сирии

Глава ВВС Израиля доложил Нетаньяху об итогах поездки в Москву

В канцелярии главы израильского кабинета министров добавили, что "премьер-министр распорядился продолжать постоянные контакты с российской стороной"

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сентября. /ТАСС/. Командующий израильскими ВВС Амикам Норкин проинформировал в пятницу премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху об итогах своей поездки в Москву, где он передал российским коллегам данные Израиля по крушению российского самолета Ил-20 над Средиземным морем 17 сентября. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабинета министров.

"Премьер-министр Нетаньяху провел сегодня [21 сентября] консультации с руководством [израильских] сил безопасности, в ходе которого командующий ВВС Норкин подробно проинформировал его об итогах переговоров в Москве", - говорится в документе. В канцелярии добавили, что "премьер-министр распорядился продолжать постоянные контакты с российской стороной".

Ранее в пятницу израильский военный представитель сообщил в ходе брифинга для иностранных журналистов, что израильская делегация во главе с Норкиным представила в ходе визита в Москву в четверг российским коллегам свою информацию о том, что причиной гибели российского самолета Ил-20 17 сентября стал беспорядочный огонь сирийских ПВО. "Наше ощущение таково, что состоялась профессиональная дискуссия и наша информация была принята", - утверждал он.

Теги
РоссияИзраильНетаньяху, БиньяминКрушение российского Ил-20 в Сирии
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