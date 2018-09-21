Туск: ЕС считает позицию Лондона по Brexit "на удивление жесткой"

БРЮССЕЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Евросоюз считает позицию Лондона на переговорах о выходе из сообщества (Brexit) "на удивление жесткой". Об этом говорится в заявлении председателя Европейского совета Дональда Туска, распространенном в пятницу в Брюсселе.
Заявление сделано по итогам неформального саммит глав государств и правительств ЕС в Зальцбурге 19-20 сентября, одной из главных тем которого были переговоры с Великобританией. "Позиция Великобритании, представленная перед и во время саммита в Зальцбурге, является на удивление жесткой и не направленной на компромисс", - подчеркнул он.
Туск в то же время выразил надежду, что "достижение приемлемой для всех договоренности с Великобританией еще возможно" и отметил, что государства сообщества в ответ на позицию Лондона выразили "полную поддержку главному переговорщику ЕС Мишелю Барнье и свою готовность отстаивать целостность единого европейского рынка, а также решение проблемы ирландской границы".
На итоговой пресс-конференции саммита в Зальцбурге в четверг глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предупредил, что ЕК полностью готова к любым сценариям и последствиям провала переговоров по Brexit, хотя и стремится избежать этого. В ходе этой встречи никакого практического сближения позиций достичь не удалось.
Главной проблемой переговоров остается режим контроля границы между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей из сообщества в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией. Обе стороны хотят сохранить прозрачность этой границы для людей, товаров и услуг, но как это сделать, не нарушая целостность европейского таможенного союза (единого рынка), который покидает Великобритания, Брюссель и Лондон еще не придумали.