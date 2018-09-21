МИД Сербии: долгосрочное решение косовской проблемы невозможно без России

БЕЛГРАД, 21 сентября. /ТАСС/. Долгосрочное урегулирование косовской проблемы невозможно без России. Об этом заявил в пятницу глава МИД Сербии Ивица Дачич в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Баня-Луке, сообщила пресс-служба сербского дипломатического ведомства.
"Министр Дачич информировал российского коллегу о процессе диалога Белграда и Приштины. Он подчеркнул позицию Белграда, что без Российской Федерации не может быть долгосрочного и устойчивого решения по Косову и Метохии", - отметила пресс-служба.
Она сообщила, что Лавров в свою очередь подчеркнул, что "Россия поддерживает диалог Косова и Сербии при необходимости соблюдения резолюции СБ ООН 1244". Он повторил, что косовские албанцы годами не выполняют соглашения с Сербией, достигнутые при посредничестве ЕС, вопреки конструктивной позиции Белграда, и заявил, что ЕС должен повлиять на Косово. Собеседники согласились, что "успешное и устойчивое окончание диалога Белграда и Приштины укрепило бы стабильность региона".
Лавров и Дачич также обсудили двусторонние отношения Москвы и Белграда и взаимную поддержку в международных организациях.
Косовский парламент провозгласил независимость края в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в 2010 году Международный суд ООН признал это решение легитимным. В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признают 105 стран, при этом Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Китай, Индия, Израиль, а также пять членов ЕС.