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МИД Сербии: долгосрочное решение косовской проблемы невозможно без России

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что "Россия поддерживает диалог Косова и Сербии при необходимости соблюдения резолюции СБ ООН 1244"

БЕЛГРАД, 21 сентября. /ТАСС/. Долгосрочное урегулирование косовской проблемы невозможно без России. Об этом заявил в пятницу глава МИД Сербии Ивица Дачич в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Баня-Луке, сообщила пресс-служба сербского дипломатического ведомства.

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"Министр Дачич информировал российского коллегу о процессе диалога Белграда и Приштины. Он подчеркнул позицию Белграда, что без Российской Федерации не может быть долгосрочного и устойчивого решения по Косову и Метохии", - отметила пресс-служба.

Она сообщила, что Лавров в свою очередь подчеркнул, что "Россия поддерживает диалог Косова и Сербии при необходимости соблюдения резолюции СБ ООН 1244". Он повторил, что косовские албанцы годами не выполняют соглашения с Сербией, достигнутые при посредничестве ЕС, вопреки конструктивной позиции Белграда, и заявил, что ЕС должен повлиять на Косово. Собеседники согласились, что "успешное и устойчивое окончание диалога Белграда и Приштины укрепило бы стабильность региона".

Лавров и Дачич также обсудили двусторонние отношения Москвы и Белграда и взаимную поддержку в международных организациях.

Косовский парламент провозгласил независимость края в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в 2010 году Международный суд ООН признал это решение легитимным. В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признают 105 стран, при этом Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Китай, Индия, Израиль, а также пять членов ЕС.

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Лавров, Сергей ВикторовичИндияРоссияКитайСербияИзраильДачич, Ивица
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