Могерини: женщины не стремятся нарушить права мужчин, но требуют равных возможностей

ОТТАВА, 21 сентября. /ТАСС/. Женщины всего мира должны обладать равными правами и возможностями с мужчинами, и это их стремление не нарушает прав последних. Об этом в пятницу заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на открывшемся в Монреале первом Саммите женщин глав МИД.

"Причина, по которой мы здесь все собрались, заключается в следующем: все женщины должны иметь равные возможности с мужчинами, - сказала она. - Равные возможности в образовании, равнозначные зарплаты за одну и ту же работу, должны иметь возможность выбирать, кого им любить, а кого нет". При этом Могерини подчеркнула, что такое стремление женщин "не нарушает чьих-то других прав и эта встреча не направлена против мужчин".

Она добавила, что женщины-министры, собравшиеся в Монреале, "хотят вдохновить миллионы других женщин по всему миру, чтобы они занимались тем, чего хотят, и имели для этого возможности".

"Это первый Саммит женщин глав МИД, и это историческое событие", - заявила в свою очередь глава канадского внешнеполитического ведомства Христя Фриланд. По ее словам, она с коллегами из других стран в течение двух дней намерена обсудить такие важные вопросы, как возможность получения образования женщинам и девочкам и ущемление их прав в малоразвитых странах, участие большего числа женщин в миротворческих операциях ООН и другие темы.

На саммите в Монреале собрались главы министерств иностранных дел из 15 государств, таких как Болгария, Гана, Канада, Норвегия, Панама, Швеция и Южная Африка, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам. Ведущими форума, который завершится 22 сентября, выступят Фриланд и Могерини. Все встречи саммита будут закрыты для СМИ.