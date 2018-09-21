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Кризис в Сирии

СМИ: в результате минометного обстрела Алеппо пострадали пять мирных жителей

Один из выпущенных боевиками снарядов разорвался в жилом квартале Эль-Хамдания

ТАСС, 21 сентября. Не менее пяти мирных граждан получили в пятницу ранения в результате минометного обстрела Алеппо (360 км от Дамаска). Об этом сообщил телеканал Al-Mayadeen.

По его информации, один из выпущенных боевиками снарядов разорвался в жилом квартале Эль-Хамдания. Все пострадавшие доставлены в госпиталь, где им оказывается помощь. Из других кварталов сведения о раненых пока не поступали.

Телеканал не уточнил, какая из вооруженных группировок нарушила перемирие, установленное в этом городе. Огонь велся с юго-западных подступов к Алеппо, которые находятся под контролем бандформирований.

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