WSJ: экс-юрисконсульт Трампа пытался за госсчет покрыть судебные издержки Манафорта

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Бывший юридический консультант президента США Джон Дауд вопреки правилам ходатайствовал о том, чтобы оплатить за счет Белого дома судебные издержки экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса. Об этом сообщила со ссылкой на свои источники в пятницу газета The Wall Street Journal .

По ее данным, в феврале прошлого года Дауд только формировал команду юрисконсультов для защиты интересов главы государства во время расследования, которое до сих пор ведет спецпрокурор Роберт Мюллер по поводу приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года. Тогда же юрисконсульт заявил окружению Трампа о желании перевести часть средств из фонда, предназначенного для защиты в судах представителей администрации и аппарата Белого дома, адвокатам Манафорта и Гейтса. Дауд ради убедительности даже обещал пожертвовать на эти цели $25 тыс. из личных средств.

Согласно публикации, предложение юрисконсульта было встречено скептически и неодобрительно. Манафорт и Гейтс обвинялись в деяниях, совершенных до предвыборной кампании 2016 года в США, поэтому не подпадали под условия выделения средств из упомянутого выше фонда Белого дома. Дауду отказали, популярно объяснив, что Трамп стремится дистанцироваться от экс-главы своего штаба и его подельника и не хочет создавать превратное мнение, будто президент с помощью оказания финансовой поддержки преследует цель оказать давление на следствие и суд. Дауд в электронном послании The Wall Street Journal признал, что рассматривал возможность за свой счет помочь Манафорту и Гейтсу, но, "следуя полученному совету, не внес свой вклад".

Прокуратура ранее в сентябре сообщила, что Манафорт заключил сделку о сотрудничестве со спецпрокурором США Робертом Мюллером, расследующим приписываемое РФ вмешательство в американские выборы 2016 года. Он также признал себя виновным в преступном сговоре против США и сговоре с целью препятствовать правосудию. После признания вины судья заявил, что Манафорту грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее бизнесмен и деловой партнер Рик Гейтс сознался в совершении преступлений во время работы с Манафортом, рассказав о его счетах в 15 иностранных банках. Он также заявил, что похитил у обвиняемого сотни тысяч долларов, имея доступ к этим счетам. Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже в августе был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 годах.