В США назвали предложение Польши платить за американский контингент нормальной практикой

ЛОНДОН, 21 сентября. /ТАСС/. Предложение Польши взять на себя расходы по обеспечению в стране постоянного военного присутствия США хотя и представляет собой новый тип взаимоотношений именно между Варшавой и Вашингтоном, но не является чем-то из ряда вон выходящим в международной практике. Об этом заявила в пятницу в интервью телеканалу Sky News постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

"Это новый тип предложения, но это не ново, когда страна, которую мы называем страной-хозяйкой, платит за присутствие определенной численности военнослужащих и за [военные] операции. Это не столь уж необычно. Это происходит во многих районах мира", - сказала она.

В то же время постпред США при Североатлантическом альянсе вновь подтвердила в этом интервью сделанные ею прежде заявления о том, что Вашингтон еще не определился с тем, как реагировать на данное предложение Варшавы. "Польский народ сделал такое предложение, оно находится на рассмотрении, но решения принято не было. Важно, чтобы мы рассмотрели все факторы, как базироваться, как осуществлять деятельность. У нас там есть очень мощное присутствие военнослужащих, которые находятся на ротационной основе как в Польше, так и в странах Балтии", - отметила Кей Бейли Хатчисон.

Во время состоявшейся 18 сентября совместной пресс-конференции в Белом доме со своим польским коллегой Анджеем Дудой президент США Дональд Трамп заявил, что Польша готова компенсировать Соединенным Штатам свыше $2 млрд за постоянное присутствие американских военных на своей территории. В мае сообщалось, что польская сторона может выделить $1,5-2 млрд на покрытие расходов по размещению на своей территории американской танковой дивизии либо равноценного соединения и готова построить всю необходимую инфраструктуру. В качестве возможных мест развертывания части назывались окрестности городов Быдгощ и Торунь.

Сейчас в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. военнослужащих. На территории страны размещен и многонациональный батальон НАТО численностью около 1 тыс. военнослужащих.