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Совбез ООН принял резолюцию, призванную улучшить контроль за работой миротворцев

В документе, в частности, содержится рекомендация "обучать миротворческий персонал по вопросам, касающимся сексуального насилия и торговли людьми в условиях конфликта"

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) в пятницу единогласно принял резолюцию, призванную улучшить контроль за работой миротворческих миссий ООН и предотвратить случаи сексуального насилия и торговли людьми со стороны миротворцев. Проект резолюции был предложен Соединенными Штатами в контакте реализации реформы миротворческой деятельности ООН, проводимой генсеком организации Антониу Гутерришем.

СБ заявил о "важности соблюдения политики должной осмотрительности в вопросах прав человека при оказании по линии миротворческой деятельности ООН поддержки силам безопасности".

Резолюция призывает все страны, предоставляющие воинские и полицейские контингенты, "обеспечивать соответствие персонала, подготовки и оснащения принятым в ООН стандартам эффективности и содействовать выполнению поставленных задач при соблюдении наивысших стандартов поведения".

Страны СБ обратили внимание на неприемлемость случаев сексуальных домогательств в миротворческих операциях. В связи с этим в документе содержится рекомендация "обучать миротворческий персонал по вопросам, касающимся сексуального насилия и торговли людьми в условиях конфликта" и "назначать отдельных военнослужащих и полицейских координаторов по этим вопросам".

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