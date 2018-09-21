Глава МИД Франции заявил, что Париж не хочет изоляции РФ, а рассчитывает на сотрудничество

ПАРИЖ, 21 сентября. /ТАСС/. Франция не хочет изоляции России и рассчитывает на сотрудничество с ней. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью газете Le Monde.

"Мы не хотим изоляции России, мы хотим сотрудничать", - сказал глава французского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос об отношениях Парижа с Москвой в свете "дела Скрипалей". При этом министр подчеркнул: "Необходимо развивать требовательные отношения, углубляя диалог, но не поступаясь фундаментальными принципами".

В качестве примера российско-французского диалога Ле Дриан привел контакты Москвы и Парижа по сирийской тематике. "Поскольку посадить за стол переговоров Иран и США сложно, Франция и Россия обеспечивают эту связь, - заметил он. - В этом состоит роль Франции, как показал кризис в Идлибе".

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся пойти на примирение и добровольно сложить оружие. По данным спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в этом регионе находятся около 10 тыс. боевиков террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ). Восстановление Дамаском контроля над провинцией станет окончанием масштабного военного противостояния в Сирии.

В марте этого года, согласно версии британской стороны, в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества подвергся бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. Лондон заявил, что в покушении на Скрипалей подозреваются два россиянина, российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. На плановой встрече в конце июня по итогам обсуждения дела Скрипалей лидеры ЕС решили создать новый механизм введения санкций для борьбы с применением химического оружия. На завершившемся 20 сентября неформальном саммите ЕС в Зальцбурге премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала ускорить разработку этого санкционного механизма.