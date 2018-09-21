МИД Венгрии: ЕС нужно вести диалог о санкциях против РФ, а не продлевать их автоматически

ТАСС, 22 сентября. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что страны Евросоюза должны вести дискуссии по вопросу продления или отмены антироссийских санкций, а не продлевать их "автоматически". Здесь Венгрия солидарна с Италией, чей политический вес в этом отношении гораздо больше, заявил Сийярто в интервью телеканалу RT, вышедшему в эфир в пятницу.

"Мы ясно заявили, что необходим диалог и честная дискуссия о том, достигли санкции своей цели или нет. Давайте фактически рассмотрим, помогли ли они экономикам ЕС, российской экономике, или же помогли ли они подействовать на российскую экономику негативно, помогли ли они выполнению минских соглашений, и так далее, а после того, как мы дадим честные ответы на честные вопросы, мы должны принимать решения относительно нашего будущего", - сказал Сийярто.

"Сегодняшнее правительство Италии, кажется, придерживается той же позиции: не должно быть автоматического продления санкций, необходимо провести обсуждение. А так как они - сильная страна и участник "Большой семерки" - менее крупному государству Европейского союза будет гораздо проще представлять эту позицию вместе с более сильным", - добавил глава МИД Венгрии.

Ранее о том, что ЕС не должен автоматически продлевать санкции в отношении России, заявлял премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых трека: визовые ограничения против российских граждан, экономические секторальные санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма. Все эти пакеты были введены в течение 2014 года.

Два первых санкционных блока продлеваются раз в полгода, а запретительные меры против Крыма - раз в год.