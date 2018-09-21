Раненый кандидат в президенты Бразилии не примет участия в дебатах по состоянию здоровья

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 сентября. /ТАСС/. Кандидат на пост президента Бразилии, ультраправый депутат национального парламента Жаир Болсонару, который в начале сентября получил тяжелое ранение в результате покушения, не примет участия в теледебатах перед первым туром выборов. Об этом сам политик сообщил в пятницу в интервью газете Folha de S.Paulo.

"Я строго следую указаниям врачей. У меня не будет возможности выходить на улицу или участвовать в дебатах до того, как состоится первый тур", - пояснил Болсонару.

Политик также выразил надежду, что скоро он покинет больницу. "Я думаю, меня выпишут в ближайшие дни, но я все еще принимаю много антибиотиков", - сказал кандидат.

Болсонару тяжело ранили ножом 6 сентября во время встречи с избирателями в городе Жуиз-ди-Фора в штате Минас-Жерайс на юго-востоке страны. На месте инцидента полиция задержала 40-летнего Аделиу Биспу ди Оливейру, который сознался в преступлении. Из протокола допроса подозреваемого следует, что он готовился к нападению. Биспу ди Оливейра заявил, что совершить покушение его побудили личные мотивы, которых полиция не поймет, и периодически говорил, что это было сделано "по воле Бога".

Бывший десантник и сторонник ультраправых взглядов Болсонару лидирует по популярности среди всех претендентов на высший пост. По данным опроса Бразильского института изучения общественного мнения и статистики, 28% бразильцев готовы поддержать депутата в первом туре президентских выборов, который состоится 7 октября.