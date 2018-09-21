МИД Франции: Париж соблюдает обязательства по ядерной сделке, пока это делает Иран

ПАРИЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Париж соблюдает обязательства по венским договоренностям по иранской ядерной программе, пока это делает Тегеран. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью газете Le Monde.
"Мы подписали венские соглашения, и мы соблюдаем нашу подпись, пока Иран соблюдает свою, - сказал министр. - Это соглашение должно быть выполнено, в настоящий момент оно выполняется".
При этом министр подчеркнул, что "необходимо получить пояснения от США по экономическим секторам, пояснения, какие сферы не затронуты [американскими] экстерриториальными санкциями". "В фармацевтической, сельскохозяйственной отраслях необходимо иметь нормальную торговлю с Ираном", - убежден глава МИД.
"Затем мы должны определить финансовые механизмы, которые не будут подвержены американским экстерриториальным санкциям, - заявил Ле Дриан. - Мы работаем с Германией, Великобританией, а также Китаем, Россией и другими странами, которые должны участвовать в этой работе. Мы встретимся в Нью-Йорке по этому вопросу".
В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции против Тегерана. Часть американских санкций начала действовать с 7 августа, охватив в том числе автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября.
Остальные участники сделки (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на территории сообщества санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.