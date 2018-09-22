Reuters: Эквадор назначал Ассанжа советником своего посольства в Москве

ТАСС, 22 сентября. Президент Эквадора Ленин Морено в 2017 году назначал основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа дипломатическим советником посольства южноамериканской страны в Москве. Однако, как пишет в субботу агентство Reuters со ссылкой на письмо министерства иностранных дел Эквадора, назначение было аннулировано вскоре после того, как Великобритания отказалась признать право Ассанжа на дипломатический иммунитет.

Согласно письму, которое МИД направил законодателю, запрашивавшему информацию о решении предоставить Ассанжу гражданство, власти Эквадора 19 декабря 2017 года одобрили "специальное назначение Джулиана Ассанжа, чтобы он мог выполнять функции в посольстве Эквадора в России".

Как уточняет Reuters, под термином "специальное назначение" подразумевается право президента Эквадора определять не профессиональных дипломатов на определенное количество дипломатических постов.

В письме, которое цитирует Reuters, также приводится отрывок ноты МИД Великобритании от 21 декабря, в котором говорится, что оно "не считает, что Ассанж обладает какими-либо привилегиями и иммунитетом в рамках Венской конвенции [о дипломатических сношениях]". Отмечается, что вскоре после этого назначение Ассанжа было отозвано.

Представители Ассанжа и Wikileaks не стали комментировать ситуацию, получить комментарий МИД Эквадора агентству Reuters также не удалось.

Газета The Guardian 21 сентября сообщила, что в 2017 году российские дипломаты встречались с людьми из окружения Ассанжа для того, чтобы обсудить возможность организации его побега из посольства, однако план был слишком рискованным, и от него решили отказаться. Позднее МИД РФ опроверг эту информацию.

Дело Ассанжа

В 2012 году Ассанж попросил убежища в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. Ассанж опасается, что Швеция может депортировать его в США, где ему грозит тюремное заключение сроком до 35 лет или даже смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. Выдвинутые в Швеции обвинения основатель WikiLeaks отвергает и называет их политически мотивированными.