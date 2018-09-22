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Восемь детей погибли при взрыве на севере Афганистана

По словам местных властей, за взрывом стоят боевики радикального движения "Талибан"

ТАСС, 22 сентября. По меньшей мере восемь детей погибли, еще шестеро получили ранения в результате взрыва, прогремевшего на севере Афганистана. Об этом в субботу сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные полиции.

По его информации, инцидент произошел вечером в пятницу в провинции Фарьяб. Пострадавшие были госпитализированы, двое из них находятся в критическом состоянии.

По словам местных властей, за взрывом стоят боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), которые намеревались совершить нападение на представителей сил безопасности.

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