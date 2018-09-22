Восемь детей погибли при взрыве на севере Афганистана

ТАСС, 22 сентября. По меньшей мере восемь детей погибли, еще шестеро получили ранения в результате взрыва, прогремевшего на севере Афганистана. Об этом в субботу сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные полиции.

По его информации, инцидент произошел вечером в пятницу в провинции Фарьяб. Пострадавшие были госпитализированы, двое из них находятся в критическом состоянии.

По словам местных властей, за взрывом стоят боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), которые намеревались совершить нападение на представителей сил безопасности.