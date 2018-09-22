CNBC: в США считают, что подводный флот РФ с гиперзвуковым оружием будет готов к 2024 году

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Разведка США полагает, что российский атомный подводный флот, оснащенный гиперзвуковыми ракетами, будет боеспособным к 2024 году. Такое утверждение приводится в материале, опубликованном в пятницу на сайте американского телеканала CNBC.

По версии его источника, якобы ознакомившегося с докладом разведывательных служб США, речь идет, в частности о подлодках "Борей-А". В материале утверждается, что "для обеспечения финансирования восьми подлодок Москва сократила ассигнования на иные программы модернизации вооружений, в частности, касающиеся надводных кораблей".

Как отмечается в публикации, подлодки указанного типа "могут запускать 20 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". Последние, как говорится в материале, "способны нести до десяти ядерных или гиперзвуковых блоков". Телеканал подчеркивает, что гиперзвуковое оружие РФ - "это угроза, от которой США в настоящее время не могут защититься".

Подлодки проектов 955 "Борей" и 955А "Борей-А" разработаны Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин". На "Севмаше" в Северодвинске (Архангельская область) продолжается строительство первой серии подлодок из восьми единиц. В боевой состав флота уже вошли три субмарины изначального проекта 955 "Борей" - головная ("Юрий Долгорукий") и серийные ("Александр Невский" и "Владимир Мономах"). Остальные пять подлодок были заложены и строятся по усовершенствованному проекту 955А "Борей-А" ("Князь Владимир", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III", "Князь Пожарский").