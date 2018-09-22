СМИ: Ким Чен Ын планирует посетить Сеул в декабре

ТАСС, 22 сентября. Лидер КНДР Ким Чен Ын собирается посетить Сеул в декабре. Об этом в пятницу заявил журналистам в Нью-Йорке председатель южнокорейского конгломерата CJ Group Сон Гён Сик.

"Председатель Ким Чен Ын заявил, что он посетит Сеул в декабре", - приводит его слова агентство Yonhap. Он добавил, что точная дата поездки и ее маршрут пока не сообщаются.

По данным агентства, Сон Гён Сик был членом южнокорейской делегации, сопровождавшей на этой неделе президента Республики Корея Мун Чжэ Ина во время визита в КНДР.

Как ранее сообщил лидер Южной Кореи, он ожидает, что Ким Чен Ын посетит Сеул до конца года. Эта поездка, по его мнению, положительно повлияет на развитие двусторонних отношений.

С 18 по 20 сентября прошел пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира.