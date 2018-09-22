СМИ: президент Вьетнама умер от редкого вида рака крови

ХАНОЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Советник центрального управления здравоохранения профессор медицины Фам Зя Кхай заявил, что причиной смерти президента Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Чан Дай Куанга, умершего в пятницу на 62-м году жизни, стал редкий вид рака крови вирусного происхождения. Об этом сообщает в субботу новостной портал VietNamNet .

Представитель управления, отвечающего за заботу о здоровье руководителей коммунистической партии и вьетнамского государства, отметил, что ранее во Вьетнаме не встречались пациенты с похожими вирусами. "Это очень редкая разновидность рака крови вирусного происхождения, в мире еще нет статистики по такому виду заболеваний, поэтому и нет никаких специальных лекарственных препаратов против этого вируса", - рассказал Фам Зя Кхай. В некоторых случаях, по словам профессора, рак крови поддается лечению путем пересадки костного мозга, однако шансов на полное выздоровление у таких пациентов совсем немного.

Заболевание у Чан Дай Куанга было выявлено в июле 2017 года. За прошедший год президент не только лечился на родине, но и шесть раз ездил на лечение в Японию. Однако усилия и местных, и иностранных медиков оказались тщетными, и болезнь стремительно прогрессировала.

Во второй половине дня в четверг состояние здоровья Чан Дай Куанга резко ухудшилось, и он был доставлен в ханойский центральный Военный госпиталь №108. Вечером президент впал в кому и в 10:05 (06:05 мск) пятницы, не приходя в сознание, умер.