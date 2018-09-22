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Минобороны КНР выразило США протест в связи с санкциями за сотрудничество с РФ

В ведомстве отметили, что действия американской стороны можно рассматривать как "откровенное проявление гегемонизма"
© Thomas Peter/Pool Photo via AP

ПЕКИН, 22 сентября. /ТАСС/. Китайские власти выразили решительный протест в связи с санкциями США в отношении военных ведомств Китая, сотрудничающих с российскими оборонными компаниями. Об этом заявило в субботу минобороны КНР.

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"Мы выражаем по этому поводу решительный протест... Такие действия можно рассматривать как откровенное проявление гегемонизма американской стороны", - отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Как отмечается в документе, Китай и Россия поддерживают друг с другом регулярные контакты в области национальной обороны, не нарушая общепринятые нормы международного права. "США не имеют права вмешиваться в эти отношения", - говорится в заявлении.

В нем также подчеркивается, что Вашингтон "должен немедленно исправить совершенную ошибку и прекратить применять эти так называемые санкции, в противном случае ему придется ощутить на себе все возможные последствия содеянного".

В четверг управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США сообщило, что Вашингтон ввел санкции против управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР и его начальника Ли Шанфу в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) в связи с тем, что Китай осуществил закупку 10 истребителей компании "Сухой" (Су-35) в декабре 2017 года. В связи с этим китайские власти сделали США "серьезное представление".

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