Китай и Ватикан подписали временное соглашение о назначении епископов

ПЕКИН, 22 сентября. /ТАСС/. Китайское правительство и власти Ватикана подписали в субботу в Пекине предварительный вариант соглашения о назначении епископов на территории КНР. Об этом сообщил МИД Китая.

"Стороны продолжат поддерживать диалог, содействовать устойчивому улучшению двусторонних отношений", - говорится в коротком заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Глава службы печати Святого престола Грег Берк указал, что это только начало процесса. "Мы вели долгий диалог, терпеливо слушая друг друга, даже если точки зрения были очень разными", - сказал он. Он пояснил, что подписанный документ не носит политического характера. "Это пасторальное соглашение, не политическое, которое позволяет иметь паству одобренных Римом епископов, которые признаются китайскими властями", - заключил он.

До сих пор католическая церковь в Китае сама назначала епископов, не консультируясь с Ватиканом. Переговоры между сторонами велись давно. Важный документ, о возможном подписании которого велись консультации на протяжении многих месяцев, с китайской стороны был заверен подписью заместителя министра иностранных дел КНР Ван Чао. Местные наблюдатели уже назвали это соглашение историческим, открывающим путь к укреплению отношений между Святым престолом и КНР.

Святой Престол - единственный европейский субъект международного права, напрямую поддерживающий дипломатические отношения с Тайванем, что вызывает резкое недовольство в Пекине. Контакты между внешнеполитическими ведомствами Ватикана и КНР носят специфический характер: все двусторонние переговоры ведутся на уровне официальных представителей религиозных кругов.

Согласно статистике, порядка 40% католических приходов материковой части Китая не имеют епископов. Каждый пятый из имеющихся в стране высших церковных иерархов - люди в возрасте старше 80 лет. Это отрицательно сказывается на деятельности храмов. Всего в КНР проживает около 6,5 млн католиков, имеется более 7 тыс. священнослужителей и порядка 6 тыс. церквей, признаваемых Ватиканом.